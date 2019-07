Napsumaksu tuleb riigikaukasse endiselt tilgakaupa

Rahandusministeerium ootab kehtivas riigieelarve seaduses aastaseks alkoholiaktsiisi laekumiseks 230 miljonit eurot, mida on juba kõvasti allapoole toodud. Peaaegu poole aastaga (viie kuuga) on ootustest täidetud vaid 38,2 protsenti, selgub ministeeriumi andmetest.

Arvestada tuleb ka sellega, et tänavu 1. juulist langes Eestis viina- ja õlleaktsiis 25 protsenti. Kas see tõstab või langetab maksutulusid, pole teada. Seaduse eelnõus on siiski märgitud, et see võib meie aktsiisitulusid veelgi vähendada.

Samas tuleb öelda, et aktsiisitulude kõrvutamine eelmise aastaga pole päris täpne, kuna 2018. aasta jaanuaris laekus napsuaktsiisi plahvatuslikult. Põhjus selles, et kaupmehed varusid enne 1. veebruari aktsiisitõusu laod täis.

Tänavu mais kasvas kange alkoholi deklareeritud kogus 65,5 protsenti, samas kui õlle deklareerimine vähenes 5 protsendi võrra.

Ministeeriumi sõnul mõjutab alkoholiaktsiisi tasumist kuises vaates oluliselt ka alkohoolsete jookide tarbimise sesoonsus: eri alkohoolsete jookide müük sõltub oluliselt aastaajast ja isegi ilmast: suvel eelistatakse tavapäraselt lahjasid alkohoolseid jooke, nagu õlu ja siider, samas on kange alkoholi müük tipus aasta lõpus.

Veinide tarbimine kasvab nii suvel kui ka aasta lõpus. Viimastel aastatel on lõunasuunalise piirikaubanduse mõjul vähenenud alkoholimüügi sesoonsus Eestis. Kange alkoholi piirikaubandus algas 2016. aastal ning selle tulemusel on oluliselt vähenenud aasta lõpu müügid. 2017. aasta suvel lisandus lahjade alkohoolsete jookide piirimüük, mille tulemusel on suviste müükide kasv jäänud tagasihoidlikuks, tunnistas ministeerium.