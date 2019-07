Eksperdid: ettevõtjate kindlustunne kukub

EKI direktori Marje Josingu sõnul on tööstuse ja ehituse kindlustunne langenud alla pikaajalist keskmist.

Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) tänavuse poolaasta uuringust selgub, et majanduse hetkeolukord on püsinud kaheksandat kvartalit järjest hea. Samas on ettevõtjate kindlustunnet peegeldav majandususaldusindeks Euroopa Liidus ja Eestis langustrendil.