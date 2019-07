Omniva sai uue infoäri juhi

Omniva on ettevõtte teatel üks juhtivaid e-arve operaatoreid Baltikumis. Riigifirma juhatuse liikme Jaan Sildami sõnul rääkis Tamme kasuks tema kogemus põnevates ärivaldkondades ning rahvusvaheliste partneritega suhtlemisel.

«Usun, et Miku teotahe ning tema varasem kogemus äride arendamisel on see, mis aitab meie iduettevõtte staatuses oleval infoäril ja selle meeskonnal oma täit potentsiaali saavutada,» ütles Sildam.