Jaapani ja Lõuna-Korea kaubanduskonflikt süveneb kiiresti

Jaapan teatas 1. juulil, et piirab nutitelefonide valmistamisel kasutatavate materjalide eksporti Lõuna-Koreasse, sest Soul pole lükanud ümber mullu oktoobris tehtud kohtuotsust, mille järgi peab Jaapani terasekontsern Nippon Steel & Sumitomo Metal maksma hüvitist okupatsiooni ajal sunnitöölistena kasutatud korealastele. Alates 4. juulist peavad Jaapani tarnijad taotlema teatud materjalide ja kemikaalide ekspordiks vastavat luba.

Piirangud aeglustavad tarneid tõenäoliselt mitme kuu võrra ja võivad seeläbi negatiivselt mõjutada Lõuna-Korea elektroonikahiiglasi nagu Samsung Electronics, SK Hynix ja LG Electronics. Pinge alla võivad sattuda ka globaalsed nutitelefonide ja kiipide tarneahelad. Jaapani kehtestatud piirangud tulevad vahetult enne parlamendivalimisi, kus konservatiivne peaminister Abe Shinzo üritab enda käes hoida peaministri tooli.

Kahe riigi vahelise konflikti taga on pikalt hõõgunud ajaloolised pinged. Brutaalse okupatsiooni tõttu aastatel 1910–1945 on Jaapani ja Lõuna-Korea suhted jäänud alati parimal juhul jahedaks, kuid need on järsult halvenenud pärast mullu oktoobris vastu võetud kohtuotsust, mille järgi peavad Nippon Steel & Sumitomo Metal ja mitmed teised Lõuna-Koreas tegutsevad Jaapani tööstusettevõtted maksma kompensatsiooni korealastele, keda kasutati okupatsiooni ajal sunnitöölistena.

Jaapanlased leiavad, et kohtuotsus on ebaõiglane, sest kaks riiki lahendasid ametlikult sunnitööjõu küsimuse 1965. aastal, mil taastati diplomaatiliselt suhted. Jaapan nõustus toona andma Lõuna-Koreale majandusabi 800 miljoni dollari ulatuses. Sellegi poolest on õhku jäänud mõrud meeleolud, sest Jaapan pole näiteks siiani ametlikult vabandust palunud korea naistelt, keda okupatsiooniväed kasutasid seksorjadena.

Kuna Nippon Steel pole nõustunud kompensatsioone maksma, siis on hakanud Lõuna-Korea võimud konfiskeerima ettevõtte kohalikke varasid. Jaapan on nõudnud kohtu kaudu varade konfiskeerimise peatamist, kuid Soul pole siiani järele andnud. Karistusmeetmena otsustas Jaapan kehtestada ekspordipiirangud ja ähvardas ühtlasi eemaldada Lõuna-Korea «valgest nimekirjast», kuhu kuuluvad riigid, kellele Jaapan piiranguteta tarnib julgeolekuga seotud tehnoloogiat.

Teisipäeval teatas Lõuna-Korea tööstusminister Sung Yun-mo, et Jaapan peab viivitamatult lõpetama alusetu laimu levitamise. Ta viitas möödunud nädalal Jaapani meedias ilmunud raportile, kus tsiteeriti peaminister Abe erakonda kuuluvat anonüümset allikat, kes väitis, et osa Jaapanist Lõuna-Koreasse eksporditavast vesinikfluoriidist tarnitakse edasi Põhja-Koreasse. Vesinikfluoriid on üks kemikaalidest, mis läheb Jaapani uute ekspordipiirangute alla ja teoreetiliselt saab seda kasutada ka keemiarelvade valmistamisel.