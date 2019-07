Kaldoja müüb elutöö: meil ei ole enam kuhugi areneda!

Mis faasis on praegu Silberauto müük?

Ei oskagi öelda, mis seisus see on. Läbirääkimised käivad. Tõsisemaks on asi läinud viimasel aastal. Veho (Soome automüüja, kel on ka Eestis esindus – toim), kellest on räägitud kui võimalikust ostjast, on vaid üks huviline. On ka teisi. Kõigiga on läbirääkimised eri tasemel. Loodan, et ettevõte saab maha müüdud selle aasta lõpuks. Müüme kogu ettevõtte, kuhu kuuluvad müügiesindused, edasimüügiõigused ja muu kõigis kolmes Balti riigis. Ainult kinnisvara jätame endale.

Kas teil on kahju oma elutööd müüa?

Olen arvamusel, et kõike peab tegema käesolevas hetkes kirega, aga samal ajal peab olema silme ees siht, mis saab homme. Silberauto oma peaaegu 400 miljoni eurose aastakäibega on meie võimete juures lagi. Automaailmas on praegu suured muutused ja me peaksime välja mõtlema, mida teeb Silberauto järgmised 15 aastat. Vana viisi me edasi minna ei saa. Peame laienema ja arenema, aga kuhu on meil areneda? Me ei lähe ju Poola turule autosid müüma!