Postimehe uus maja saab pealinnas esimese kaugjahutusjaama

Utilitas Tallinna projektijuht Tanel Kirs ütles pressiteates, et loodava lahenduse kasutuselevõtmine on esimene samm vähendamaks hoonete poolt tekitatava süsihappegaasi jalajälge.

«Kaugjahutus on konkurentsivõimeline teenus, mis on ideaalseks lahenduseks rohemajanduse eesmärkidega ettevõtetele,» lisas Kirs. Tema sõnul areneb Fahle piirkond kiiresti ning seetõttu ei jää projekt suure tõenäosusega ainsaks ning nõudluse kasvu keskkonnasõbraliku tehnoloogia järele võib seal oodata ka tulevikus.

«Lokaalsed jahutusseadmed põhjustavad suure tõenäosusega globaalset soojenemist,» põhjendas Kirs, miks Euroopa Liit nende hulka vähendada soovib. Samuti loodetakse, et ohtlike külmainete vähendamise tulemusel paiskub tulevikus õhku 40 protsenti vähem kasvuhoonegaase.

Kirsi sõnul on loodav süsteem end mujal Euroopas juba tõestanud, süsteeme on jõudsalt üle võtmas ka Põhjamaad.

Lisaks saavad lisandväärtust ka kinnisvaraomanikud ja rentnikud. «Kaugjahutust kasutav elamu või ärihoone on efektiivne ja keskkonnanõuetele vastav ka aastakümnete pärast,» ütles Kirs ja lisas, et tegemist on investeeringutega väga pikaks perioodiks.