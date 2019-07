Väiksed maasikakasvatajad pakivad pillid kotti

23 aastat tegutsenud Harjumaal asuv Rehe talu otsustas, et tänavune aasta jääb maasikamüügi mõttes viimaseks. «Viis aastat tagasi võetud laienemisplaanid ja eesmärgid said täidetud, võib öelda, et lõpetame n-ö tipus. Nõudlus meie maasika järele on kasvanud hüppeliselt iga aastaga, tekkinud on palju toredaid püsikliente,» teatas talu.

Talumaasikas OÜ juhatuse liige Lauri Ulm ütles, et lõpetamise põhjuseks on tööjõupuudus ja ajakulu. Praeguste müügimahtude juures ei ole talupidajatel võimalik põhitööst loobuda. See aga tähendab, et kogu põhitöö ühe kuu pikkune puhkus läheb maasikatele. «Maasikakasvatus on hobi ja nüüd tahaks natuke puhata ka,» ütles Ulm.

Seega oli ettevõte valiku ees, kas kasvada 5–10 korda suuremaks ja loobuda põhitööst või loobuda maasikatest. «Kui tahaks maasikakasvatust teha väga suurelt, siis on Eestis keeruline tööjõudu leida. Ka praegu pidime pingutama, et leida töötajaid, kes kõik maasikad ära korjaks. Praegu olid veel vanad korjajad jäänud ja mõned noored tundsid huvi,» ütles Ulm. Kui saak tuli aga suurem, pidi talu tegema ohtralt reklaami, et korjajaid leida. «Oli näha, et piir tuleb ette, ja kui oleks tahtnud kasvatust laiendada, siis oleks pidanud juba ukrainlasi palkama ja neile kämpingud ehitama,» ütles ta.

Maasikakasvatajaid on Harjumaal üleüldse väheks jäänud. Kui mõni aasta tagasi oli kokku neli kasvatajat, siis nüüd on alles jäänud kaks. Ka Laastu talu lõpetas mullu maasikakasvatuse ära.

Laastu talu peremees Mihkel Loorits alustas maasikakasvatusega seitse aastat tagasi üliõpilasena ja seisis eelmisel aastal samasuguse küsimuse ees kui Ulm. «Üliõpilasena olid suved vabad, aga nüüd ei ole nii palju vaba aega, et sarnast kvaliteeti hoida. Meil oli valida, kas tegeleda maasikakasvatusega või oma erialaga, milleks on taastuvenergia,» ütles Loorits. Ta lisas, et maasikakasvatuse lõpetajaid tuleb igal aastal ja tööjõud on kogu aeg olnud akuutne probleem.