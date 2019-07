Eesti investorid napsasid Sõõrumaa nina eest riigi suurima kinnisvarahooldusfirma

Möödunud aasta detsembris avalikustas ISS Grupp oma uue rahvusvahelise äristrateegia, mis näeb lähiaastatel ette kontserni väljumist kokku 13 riigist üle maailma, teiste hulgas ka Eestist. Viimased viis aastat maailma parimaks tugiteenuseid pakkuvaks ettevõtteks nimetatud ISS on Eestis suurim kinnisvarahalduse täisteenust pakkuv ettevõte ja üks olulisemaid tööandjaid.

ISS Eesti AS-i uued omanikud on mitme ettevõtte tippjuhina tegutsev Triinu Reinold, finantsjuht ja ettevõtja Ülo Kallas, rahvusvaheliste kinnisvarainvesteeringutega tegelev investor Roberto de Silvestri ja tema äripartner Elio Cravero. Nad kõik on igapäevatöös seotud ka ärikinnisvarale spetsialiseerunud investeerimisfirmaga Colonna.

Triinu Reinoldi sõnul on vajadus professionaalse ja kompaktse kinnisvarahooldusteenuse järele Eestis üha kasvav ning eriti hindavad selle teenuse puhul tipptaset välisinvestorid. «1500 töötajaga ISS kuulub täna Eesti suurimate ettevõtete hulka, olles teenuse kvaliteedi, professionaalsuse ja uute tehnoloogiate kasutusele võtmise poolest teiste pakkujate seas turul eesrinnas. Usaldame ISS-i tänast juhtkonda, hindame kõrgelt nende nägemust ning soovime ettevõtte seniseid teenuseid jõudsalt edasi arendada,» ütles Reinold.

«Viimastel aastatel oleme jõudsalt arendanud ärihalduse ja tehnohoolduse teenuseid, mis teeb meid täna juhtivaks kinnisvarakorrashoiu tervikteenust pakkuvaks ettevõtteks Eestis. See on olnud võimalik tänu meie professionaalsele meeskonnale, keda hindame ja tunnustame väga kõrgelt. Ka uute omanikega jätkab ISS Eesti tegevust valitud kursil,» ütles ISS Eesti tegevjuht Mikk Sillamaa.

Ettevõtte uus nimi saab selgeks järgmiste kuude jooksul, senikaua jätkatakse tegevust ISS Eesti nime all.

«ISS Eesti juhtkond on meile äriplaanis välja pakkunud mõned muudatused võrreldes senise ISS Grupi strateegiaga ja neid kavatseme me igati toetada. Soovime, et nii töötajate kui klientide jaoks oleks üleminek võimalikult mugav ja omanikuvahetusest võidaksid kõik osapooled,» lisas Reinold.