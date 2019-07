Viljavarguste, arvutikelmuste ja võltslaenudega peteti mullu välja miljoneid eurosid

Samas oli ka teistsuguseid skeeme. Näiteks mõisteti 2017. aasta novembris süüdi neli isikut kelmuses ja rahapesus ning neid karistati kahe- kuni kolmeaastase vangistusega. Kelmid petsid 2013.-2017. aastatel kokku 26 kannatanult välja enam kui 342 000 euro eest teravilja või rapsi. Skeem oli kõigil juhtudel ühesugune. Petturid lõid ettekujutuse, et soovivad põllumajandustootjatelt vilja osta. Sõlmiti müügileping ja vili veeti minema. Osadele ettevõtetele tasuti esimene arve ehk ligi 10% kogu summast, osadele ei makstud midagi. Seejärel müüdi vili edasi ja saadud raha kanti erinevate ettevõtete pangakontodele või võeti sularahas välja.

Teine näide puudutab isikut, kes mõisteti süüdi mullu septembris. Isik müüs edasi arvutiprogramme, millega on võimalik hankida juurdepääs arvutisüsteemile. Sellega teenis ta kokku kuritegelikku tulu 344 936 eurot, 1, 3 miljonit Tšehhi krooni (ligi 500 000 eurot) ja 10 575 dollarit. Oma ebaseadusliku tegevuse finantseerimiseks ning programmide müügist saadud raha varjamiseks kasutas kelm erinevaid pangakontosid välismaa pankades, elektroonilise raha teenuseid pakkuvates ning investeerimisteenust pakkuvates ettevõtetes.

Eelmisel aastal tekitasid probleeme ka BEC kelmused, kus kurjategija on ennast hästi kurssi viinud ühe tuntud ja lugupeetud ettevõtte eluga. Ta varastab selle ettevõtte juhi identiteedi, luues õige meiliaadressi ja telefoninumbriga sarnased kontaktandmed. Seejärel võtab ta juhti teeseldes ühendust mõne teise ettevõttega ja ütleb, et tahab äri teha. Läbirääkimised peetakse ära, lepingud sõlmitakse ja ettevõte ongi õnge tõmmatud.

Aasta jooksul ilmnes, et samad tegijad hakkasid korduma erinevates ettevõtetes, kelle kontodele raha kanti. Seega aitasid Eesti ettevõtted kurjategijatel raha pesta, andes oma ettevõtte pangakontod neile kasutada. Rahapesu andmebüroo tuvastas Eestis avatud arvelduskontodele pettustega saabunud raha üle 5,3 miljoni euro. Raha tuli 30 riigist, eksootilisemad olid Kambodža, Lõuna-Korea, Mongoolia, Bahrein, aga skeemi olid kaasatud ka enamik Euroopa riike ning Ameerika Ühendriigid, Venemaa ja Türgi. Raha, mida Eestist sularahas välja ei võetud või Eesti ettevõtete kontodele ei edastatud, liikus edasi erinevatesse Euroopa riikidesse – Leetu, Poola, Soome, Hollandisse, Ühendkuningriiki, ent ka Ameerikasse ja Aasia riikidesse.

Lisaks sai RAB aasta jooksul teada vähemalt kuuest juhtumist, kus Eesti ettevõtjad on sääraste pettuste läbi kannatanud ning saatnud raha oma välispartnerile, kellega toimunud meilisuhtlusele on aga kurjategijad ligi pääsenud. Nii saatsid ettevõtted enda arvates raha välispartnerile, aga kokkuvõttes jõudis see kurjategijani.