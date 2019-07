Richard Bransoni kosmoseturismifirma plaanib minna börsile

Investeerimisfirma Social Capital Hedosophia Holdings (SPAC) plaanib investeerida ettevõttesse 800 miljoni dollari eest 49 protsenti aktsiatest, on öelnud teemaga kursis olevad allikad The Wall Street Journalile. Tehingu üheks osaks on Virginia Galacticu viimine börsile ning ettevõttest saab maailma esimene börsil noteeritud inimeste kosmoselendudega tegelev ettevõte.

Virgin Galactic loodab, et rahasüstiga saavad nad piisavalt kapitali, et rahastada ettevõtet niikaua kui kosmoselaevu saab hakata tegema kommertsreise ja muutuda kasumlikuks.

Kommertskosmoseäris on tekkinud korralik võidujooks, kus lisaks Virginile osalevad Amazoni asutaja ja maailma rikkaima inimese Jeff Bezose Blue Origin ning Tesla juhi ja suuromaniku Elon Muski Space Exploration Technologies ehk SpaceX, kes kõik töötvad selle nimel, et hakata korraldama kosmosesse kommertsreise.

Esialgu oli liidrikohal Virgin Galactic, kuid suure tagasilöögi andis 2014. aasta toimunud katastroof .

Kuid endiselt on Virgini järjekorras 600 inimest, kes on andnud ettevõttele kokku 80 miljonit dollarit kindlustamaks endale kosmoselaevale istekoha ajaks kui need toimuma hakkavad. Eestist on teadaolevalt registreerinud ettevõtja Raivo Hein ja veel vähemalt kaks inimest.