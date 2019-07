Uuring: peaaegu pooled Eesti noored ei pea investeerimist vajalikuks

«Samas, just noores eas, kui ees on veel 30, 40 või sageli isegi 50 aastat aktiivset elu, ongi kõige õigem aeg investeerimisega alustamiseks. Kuna märkimisväärne osa tootlusest koguneb just investeerimise viimastel aastatel, on oluline alustada investeerimisega võimalikult vara. Vaadates meie noorte säästmisharjumusi ja üldist finantsteadlikkuse taset, usun, et noored hakkavad aina rohkem investeerimise vastu huvi tundma.»

56% küsitletud noortest on kinnitanud, et nad plaanivad alustada investeerimisega lähima 12 kuu jooksul (15%) ning et investeerimine tekitab neis huvi (41%). Peamiste põhjustena, miks noored ei ole selle ajani investeerimisega alustanud, on välja toodud seda, et neil pole veel kogutud piisavalt raha ootamatuteks olukordadeks (14%), et neil pole seni olnud aega investeerimisvaldkonnaga tutvumiseks (20%) ning et see tundub liiga keeruline (20%). 13% vastanutest on kinnitanud, et kardavad investeerimisega seotud riske ja rahakaotust.