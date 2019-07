Vesterbacka sõlmib Helsingi-tunneli ehituseks leppe Hiina firmaga

Vesterbacka kinnitusel on Hiina ettevõttel, mis on spetsialiseerunud raudtee-ehitusele, unikaalne oskusteave suurte tunneliprojektide elluviimiseks. CREC on Hiinas rajanud rohkem kui 18 000 kilomeetrit raudteetunneleid.

Vesterbacka on tunneliprojekti elluviimiseks juba varasemalt sõlminud eelkokkuleppe Hiina rahastajatega. Ettevõtja on siiski rõhutanud, et hiinlastel ei ole projektis otsustusõigust ning oodata on ka Euroopa ja Põhjala riikide investorite osalemist.