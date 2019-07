Rail Baltic võib saada geopoliitilise võimuvõitluse rindeks Hiina ja Euroopa vahel

Küsimuse peale, kas on juba teada ka mõni konkreetne Hiina firma, kes Rail Balticu suhtes huvi tunneb, vastas Rail Baltic Estonia tehniline juht Anvar Salomets lakooniliselt, et vastavalt Euroopa Liidu reeglitele võib hangetel osaleda iga ettevõtja, kelle asukoht on Eesti, mõni Euroopa Liidu liikmesriik, muu Euroopa majanduspiirkonna lepinguriik või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA) ühinenud riik.