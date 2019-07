Saak jääb kätte: maasika hind kukkus krooniaega

Veel enam, kuna maasikad valmisid vahetult enne jaanipäeva, siis polnud ka palju neid, kes suurtes kogustes ostaksid. «Inimeste mõtted olid mujal, mitte moositegemisel. Suur osa ei teadnudki, et maasikas on valmis, ega osanud turule minna. Mõned uudised küll kirjutati, aga hinda see enam ei päästnud.» ütles Eesti Maasikakasvatajate Liidu juht Elke Lillemets. Ta lisas, et kui eelmisel aastal müüdi maasikaid pikalt kõrgema hinnaga, siis see aasta kukkus kilohind poole päevaga madalaks. Näiteks tõi ta väikse moosimaasika, mida sai kohati osta turult 2,5 euroga. «Viimati oli krooniajal nii madal hind,» ütles ta. Hulgihind on sellest aga veel madalam, sest edasimüüjad lisavad ligikaudu euro kokkuostuhinnale juurde.