Nõukogu esinaise arreteerimine kukutas aktsia 90 protsenti

Lo on ka ehitusettevõtte Jiangsu Boxin nõukogu esimees, mille aktsia kukkus Shanghai börsil kümme protsenti, mis on sealne aktsia hinnaliikumise maksimumlimiit ning väärtpaber oli 40 enimkaubeldava aktsia hulgas. Ettevõtte turuväärtus on kolm miljardit jüaani ehk 390 miljonit eurot, mis on võrreldav Tallinna Kaubamaja väärtusega.