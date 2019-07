Paavo Nõgene: õllekärud on tagasi

Suurel osal reisijatest tekib nüüd taas motivatsioon alkoholi kaasa osta ja seda on Paavo Nõgene juuli alguses ka näinud. «Piltlikult öeldes – tagasi on õllekärud ja väga mahukates kogustes,» kirjeldas juht, lisades, et ta teab soomlasi, kes tulid Eestisse puhtalt seepärast, et vaadata, kas alkoholihinnad on juba langenud või mitte.