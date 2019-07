Möödunud majanduskriisi ette prognoosinud analüütik: uut teholoogiakrahhi enam ei tule

Paljud majandusanalüütikud on võrdlenud praegust olukorda globaalses tehnoloogiasektoris (eriti USA tehnoloogiasektoris) 2000-ndate aastatega, mil tehnoloogiafirmade väärtus oli kerkinud ääretult kõrgeks vaatamata sellele, et paljud neist ei teeninud mitte mingisugust kasumit. Tehnoloogiaettevõtted nagu Uber ja WeWork on tänapäeval tohutus kahjumis, kuid nende väärtus on investorite silmis samas äärmiselt kõrge, sest nad panustavad ettevõtete kiirele kasvule.

Sarnane olukord oli tekkinud ka 2000. aastal, mil arvutite ja interneti kasutamine levis plahvatusliku kiirusega üle kogu maailma. 1990. ja 1997. aasta vahel kasvas arvuteid ja internetti kasutavate leibkondade arv Ühendriikides 15 protsendi pealt 35 protsendi peale. Luksuskaubast sai tarbekaup. Investorid nägid võimalust ja hakkasid tohututes kogustes investeerima kõikvõimalikesse IT- ja telekomiettevõtetesse, mille väärtused hakkasid selle tulemusel kiiresti paisuma.

Tehnikahüsteeria tulemusel hakkasid paljud investeerimisfirmad panema raha ettevõtetesse, mis tegid väga suuri lubadusi ning ennustasid tulevikuks võimsaid kasumeid. Taoliste ettevõtete tegelikud majandusnäitajad jäid sageli tähelepanuta ja paljud taolised firmad ajasid omale kokku üüratuid kahjumeid. Kiire laienemise ja turunduse eesmärgil andsid taolised ettevõtted sageli oma tooteid poolmuidu ära. Mentaliteediks oli «kasv üle kasumite», sest kasumid pidid saabuma alles millalgi tulevikus.

2000. aasta märtsis tulid Jaapanist uudised, et riik on sisenenud uude majanaduskriisi ja selle tulemusel hakkasid investorid müüma kiiresti maha tugevalt ülehinnatud tehnoloogiafirmade aktsiaid. Enamus sellistest ettevõtetest olid märgitud Nasdaq indeksis, mis kukkus kokku. Internetiga seotud aktsiad olid sama aasta novembriks kaotanud oma väärtusest ligemale 75 protsenti, pühkides turult 1,7 triljonit dollarit. Kokku läks kogu krahh maksma investoritele üle viie triljoni dollari. Sellest ka nimi «.com» mull.

Ei ole raske näha, kuidas praegune olukord võib meenutada 2000-ndaid, kuid Ahearne sõnul on tänapäeva tehnoloogiafirmad siiski natukene rohkem reaalsuses kinni, sest raha on pandud enamasti konkreetsete toodete, mitte kaugete ideede taha. «Toona polnud paljudel ettevõtetel isegi käivet ja müüki, samal ajal kui nende aktsiad hüppasid pärast IPOsid sadade dollarite kaupa,» ütles ta, lisades, et firmad nagu Uber ja WeWork vähemalt müüvad midagi ja nende käibed kasvavad kiiresti.