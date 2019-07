Börsile sihtiv telekomifirma on võlgu ja venitas palkadega

Interneti- ja teleteenuseid pakkuv Levikom teatas hiljuti pressile, et neil on kõige rahulolevamad kliendid. Järgnes teade, et nad kaasavad investoritelt viis miljonit eurot, et arendada muu hulgas 5G- ja asjade interneti teenuseid, mis praegu on tavainimese jaoks täielik ulme. Kõige tipuks sihib Levikom umbes viie aasta pärast Tallinna börsi põhinimekirja.