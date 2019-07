Õllepruulide aasta: häda on palju, aga kasumid ilusad

Saku juhatuse sõnul aitas neid mullu erakordselt soe suvi. «Sellegipoolest oli ettevõte juba teist aastat olukorras, kus tuleb tegutseda kahaneva turu tingimustes,» viitas juhatus sellele, et kolmandik Eesti õlletarbimisest on kolinud Läti piirile.

Saku on suutnud kasumlikkust parandada ja hoida ka seeläbi, et on kõvasti kokku hoidnud. Juhatus kirjutab, kuidas viimase kolme aastaga on tehase energiatarbimine kukkunud ligi viiendiku ja veetarbimine 14 protsenti. Kasvanud on tootlikkus. Nende tegevuste pealt säästeti mullu üle 1,5 miljoni euro. Töötajate arv langes 13 inimese võrra.