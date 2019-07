Suur elektriautode laine ujutab peagi Euroopa turu üle

Praegu on elektriauto fännidel valikuid vähe: võtad kas Tesla või mõne traditsioonilise autotootja mudeli, näiteks Nissan Leafi.

Samas ei ole vist täna enam autotootjat, kes akutehnoloogiatesse ja elektriautodesse ei investeeriks. Nende eesmärk on ühelt poolt sammu pidada kasvava turunõudlusega, kuid teisalt pääseda hiiglaslikest trahvidest, mis suuri saastajaid ähvardavad, kirjutab Financial Times.

Alates 2020. aastast hakkavad Euroopa Liidus kehtima reeglid, mis nõuavad, et autode keskmine CO2 heitkogus tuleks kõvasti allapoole, 95 grammini kilomeetri kohta. Iga gramm, mis piirist üle läheb, maksab 95 eurot. See korrutatakse müüdud autode koguarvuga. Sisuliselt võib see tähendada miljarditesse eurodesse ulatuvaid trahve.

Samas kehtib Euroopa Liidus «superkrediidi» süsteem, mis piltlikult öeldes lubab autofirmadel iga null-emissiooniga sõiduki kohta toota ka ühe diisel -või bensiiniauto. Süsteem töötab astmeliselt – mida aeg edasi, seda vähem saab ühe elektriauto kohta «vanakooli» autosid toota.

Ükskõik, kelle poole ka ei vaataks, kõik autotootjad panevad elektriautondusele suurt rõhku. Suurbritannia luksusautode tootja Jaguar Land Rover tutvustas läinud nädalal uut elektriautot Jaguar XJ saloon, mis peaks valmima 2020. aastal. Jaguar on lubanud Inglismaal auto arendamiseks investeerida miljard eurot.

Eelmisel kuul teatas BMW, et nad kiirendavad oma plaane ja kavatsevad aastatel 2023-2025 välja tulla tervelt 25 uue elektri- või hübriidauto mudeliga. Kõige ambitsioonikamaga plaaniga on lajatanud aga Saksa autohiid Volkswagen, kes on lubanud järgmise kuue aasta jooksul välja tulla 50 uue elektriauto mudeliga.

Kuigi autotootjad lubavad suuri investeeringuid ja keegi end tagasi ei hoia, on inimeste nõudlus elektriautode järele praegu veel väike. Euroopas moodustab nende turuosa kõigest 2 protsenti. Viletsa müügi taga on osaliselt ka see, et ei tootjad ega riigid pole välja ehitanud piisavat taristut ehk elektriautode laadimissüsteemi. Viimase arendamiseks vaatavad tootjad tihtipeale ka riikide valitsuste otsa, et nemad õla alla paneks.

Samas ei pruugi tulevik olla autotootjate jaoks vaid lust ja lillepidu. Ajal, mil majanduskasv pidurdub, paistab autotootjate plaan investeerida miljardeid eurosid elektri- ja isesõitvatesse autodesse küllalt riskantne, eriti arvestades asjaolu, et investeeringute tasuvus pole sugugi kindlustatud. Teine megatrend on see, et inimesed kasutavad üha enam sõidujagamisplatvorme nagu Uber ega näe põhjust autot omada.