Vitsur: hinnatõus jääb tänavu väiksemaks

Vitsur ütles BNS-ile, et tänavu on igakuine hinnatõus võrreldes eelmise aastaga olnud keskeltläbi pool protsendipunkti väiksem kui eelmisel aastal ning kuivõrd praegu ei näi seda trendi miski ohustavat, eeldab presidendi majandusnõunik, et aastane hinnakasv võib jääda väiksemaks kui 3 protsenti.