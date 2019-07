Tüütutest müügikõnedest loobumine on läinud Tele2 maksma 17 000 klienti

«Eelmise aasta muutus oli väiksem kui kolm protsenti meie kliendibaasist,» ütles Tele2 klienditeenindusdirektor Sirli Seliov. Ta selgitas, et numbrite kaotuse peamiseks põhjuseks on see, et kui Elisa ostis eelmise aasta alguses Starmani, siis läksid Starmani seotud kliendid Elisale üle.