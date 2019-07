Graafik: advokaadid teenivad aina suuremaid summasid

Derling Primuse juhtivpartner Hannes Vallikivi ütles, et kõige paremat kasvu näitavad need bürood, kes on moel või teisel panustanud partneriteringi laiendamisele. Nii on Ellex Raidla omanikeringis 12 inimest ja Derling Primuse omanikeringis 7 inimest.