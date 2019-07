Danske ja Swedbank loovad finantskuritegude ennetamiseks ühisettevõtte

Kuus Põhjamaade panka, nende hulgas ka Danske ja Swedbank, loovad ühisettevõtte ja arendavad platvormi, millega hakkavad jagama tunne-oma-klienti (ing k know your customer) andmeid. Üheks eesmärgiks on finantskuritegude ennetamine ja kliendikogemuse parandamine.