Nordica kavatseb sloveenlastelt laenu sisse nõuda

Peaaegu kolm aastat tagasi, 2016. aasta novembris lõppes Nordica ja tema toonase strateegilise partneri Adria Airwaysi koostöö. Lahku ei mindud siiski päris puhaste lehtedena, kuna Nordica oli andnud sloveenlastele jooksva äritegevuse käigus 7,8 miljonit eurot. «Seal sees oli piletitulu ja muud teenused. Kõiki detaile ei tule mul kohe meeldegi,» kommenteeris Kristi Ojakäär.

Õige pea vormistati nõue aga laenulepinguks, et anda Adriale raha tagasi maksmiseks rohkem aega. Ojakääre sõnul oli põhjus ka selles, et Adria oli majanduslikes raskustes ning neil polnud lihtsalt vahendeid, et maksta. Mäletatavasti müüdi tol ajal ka 98 protsenti lennufirmast Luksemburgi päritolu fondile 4K. Ojakäär rõhutas, et nad pole kunagi andnud Adriale klassikalises mõttes laenu, vaid koos äri ajades kasutatakse ikka ühist raha.

Edasi juhtus see, et järgmiste aastate aruannetes on Nordica laenu suurust pidevalt alla hinnanud – 2016. aastal 3,3 miljonit eurot ja 2017. aastal 4,5 miljonit eurot. Ehk lõpuks ei jäänudki midagi järgi. Ojakäär nimetas sellist tegevust konservatiivsuse printsiibist lähtumiseks. «See tähendab, et kuna maksete laekumise tõenäosus oli suhteliselt väike, otsustasime need alla hinnata. Seda eeskätt tulenevalt Adria keerulisest olukorrast, mis pole saladus,» selgitas Ojakäär.

Kas see tähendab, et rahvuslik lennufirma tegi sloveenlastele lihtsalt kingituse? Kindlasti pole see nii, rõhutas Ojakäär, kelle sõnul on juriidilises mõttes neil nõue Adria vastu endiselt alles, mis siis, et alla hinnatud. «Me lihtsalt praegu näeme, et meil pole põhjust nõuet taas üles hinnata, et sellega kunstlikult Nordicale tulu tekitada,» põhjendas Ojakäär, kes töötanud Nordicas alates selle aasta veebruarist.

«Aga veelkord, see ei tähenda, et me oleks sellest loobunud. Seda ütlevad nii audiitor kui ka Nordica juhtkond,» märkis Ojakäär. Tema sõnul on Adria siiski osa võlga – 800 000 eurot – eelmisel aastal siiski ära maksnud. Kas ja kui suures ulatuses on Nordical lootust oma raha tagasi saada, Ojakäär ei öelnud. «Tegeleme laenu sissenõudmisega aktiivselt edasi,» lubas ta.

Olukorra muudab huvitavamaks ka see, et Adria Airwaysi juht on praegu eestlane, samuti Nordica juhatusse kuulunud Sven Kukemelk.

Riikliku lennufirma Nordica käive kasvas mullu 107,7 miljoni euroni, kuid ettevõte lõpetas aasta 5,4 miljoni euro suuruses kahjumis.