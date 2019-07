Tallinkile kuuluv Tai restoran sipleb suures kahjumis

Ettevõte Baan Thai OÜ registreeriti äriregistris 2016. aasta veebruaris, et asutada Tallinnas autentne Tai restoran. NOK NOK alustas tööd 2017. aasta aprillis ning esimesel majandusaastal küündis restorani kahjum ligi 378 000 euro suuruse käibe juures 606 000 euroni.

Tallink Grupp tegi mullu detsembris tütarfirmasse ka miljoni euro suuruse rahasüsti, et täita omakapitali tingimused, samuti oli bilansipäeva seisuga NOK NOKil Tallinki ees 1,5 miljoni euro ulatuses kohustusi.

Baan Thai OÜ juhatuses on alates aprillist Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juht Peter Roose, kes on olnud ka Tallinki juhatuses. Teine juhatuse liige on Eva Hanschmidt-Kalmus.