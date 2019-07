Aas: uute rongide eesmärk ei ole bussiliikluse väljasuretamine

Nimelt pöördus Osula ministeeriumi poole ettepanekuga mitte soetada nelja uut rongi. «Lugesin meediast, et Eesti plaanib juurde osta 4 uut rongi. Ma ei arva, et see on hea mõte, hoopis vastupidi,» kirjutas Osula juunis Aasale ja rahandusminister Martin Helmele saadetud kirjas.