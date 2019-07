Maailmakuulsa võileivaketi Eesti haru ägab koorma all

Postimees kirjutas juba eelmisel aastal, et kui vaadata Subway frantsiisilepingu alusel tegutseva Footlong OÜ tegemistele otsa, siis midagi roosilist ei paista. Eelmine aasta tipnes firma ajaloo suurima kahjumiga – pea 150 000 eurot. Aastate jooksul on kahjumit kuhjunud juba 340 000 eurot.

Ettevõte omakapital on 381 000 euroga miinuses, mis ei vasta äriseadustiku nõuetele. See tähendab, et omanikel tuleb raha ettevõttesse juurde panna, äri sootuks kinni panna või siis kahjum tulevaste aastate kasumi pealt katta. Viimasele firma juhtkond ka loodab.