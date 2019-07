Lottemaa sipleb kahjumisoos: nüüd oli süüdi liiga kuum ilm

Lottemaa teemapark OÜ tegi veel 2015. aastal korralikke tulemusi, teenides ligi 1,7 miljoni eurose käibe jurues üle veerand miljoni kasumit. Külastajaid oli siis 94 000. Alates sellest ajast on tulemused halvenenud.

Malsub kiitis, et 2018. aasta talvehooaeg oli viimase viie aasta suurima külastatavusega periood. Kahe nädala jooksul külastas teemaparki rekordiline, 10 022 külastajat, mis on pea 2000 külastajat rohkem, kui 2017. aasta talvel.

«Kahjuks kajastus see ka teemapargi külastajaarvudes. Kuigi viidi läbi erikampaaniad, ei kaalunud see üles tõsiasja, et väikelastega pered eelistasid 30-34 kraadises kuumuses viibida veekogude ääres ja jahedates ruumides,» selgitas Malsub.