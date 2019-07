Uute sõidautode müük kukkus

Maikuus tugevalt tõusnud uute sõiduautode müük tegi juunis läbi aga kerge languse. Nimelt müüdi juunis 2424 uut sõiduautot ehk 5,5 protsenti vähem kui mullu juunikuus, teatas Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit (AMTEL).

Juunis oli tarbijate hulgas populaarseimaks segmendiks väiksemad keskklassi autod, mis moodustasid kogumüügist 26,4 protsenti. Jätkuvalt ostetakse rohkelt ka keskmiseid maastureid, mille osakaal oli juunis 23 protsenti.

Diiselautod moodustasid kogumüügist umbes viiendiku, samas kui kasutatud sõiduautode impordist oli diiselautosid ligi kolmveerand. Hübriidautosid osteti 268 ja elektriautosid 18.

AMTEL-i tegevjuhi Arno Sillati sõnul on bensiinimootoriga sõiduautode osakaalu tuntav kasv uute autode müügis ka üldine trend Euroopa Liidus. «Seda hoolimata faktist, et diiselmootor täna veel kõige efektiivsem jõuallikas ja ka heitgaaside osas praktiliselt puhas. Euroopas leviv vanemate diiselmootoriga sõiduautode liikumise piiramine piirkonniti ja ajaliselt on andnud oma negatiivse mõju ka uute müügile. Paraku on see viinud CO2 heitme üldise taseme suurenemiseni,» märkis ta.

«Ida-Euroopale tähendab see kasvavat vanade ja läbiaetud diiselmootoriga sõiduautode sissevoolu ning täiendavat tõusu CO2 heitmete osas regioonis. Kuna Eesti on võtnud riigina kohustuse 2030. aastaks CO2 heidet muuhulgas ka transpordis tuntavalt vähendada, siis tuleks juba täna selles osas samme astuda. Inimeste teadlikkust võib kasvatada, kuid nende rahakoti suurendamine on keeruline,» lisas Sillat.

Automarkidest jätkas ka juunis edetabeli tipus Toyota, mida müüdi kokku 457. Järgnesid Škoda ja Renault vastavalt 316 ja 255 müüdud sõiduautoga. Mudelite esikolmikusse mahtusid kaks Toyota mudelit, Corolla ja RAV4, vastavalt 193 ja 126 autoga, järgnes Škoda Octavia, mida müüdi 111.

Juunis langes ka tarbesõidukite müük. Nimelt on müüdud 596 sõidukit, mida on 6,3 protsenti vähem kui mullu. Poolaastaga on tänavu müüdud 3310 uut tarbesõidukit, mida on 7 protsenti vähem kui eelmise aasta samal perioodil.