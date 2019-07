Sahinad autoturul: suurärimees Väino Kaldoja müüb Silberauto

Silberauto on kahtlemata Eesti ettevõtluse üks kroonijuveele, mida Väino Kaldoja on alates 1990. aastast hoolikalt ja järjekindlalt üles ehitanud. Aastatega on neist kasvanud Baltikumi suurim automüüja, kelle portfellis on kõrgema klassi margid nagu Mercedes-Benz, Mitsubish ja Chrysler. Kontserni eelmise aasta käive ulatus 387 miljoni euroni ja kasum 6,2 miljoni euroni. Nad on 15 Eesti suurima firma hulgas.

Kosilasi on Silberauto ümber tiirelnud varemgi, kuid turuosaliste sõnul on nüüd asi tõsine. Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) tegevjuht Arno Sillat kinnitas, et autoäri müük on lõpusirgel. «Ärge sõnumitoojat risti lööge, aga nii see on,» muheles ta. Sillatil on olnud Silberautoga väga lähedane suhe: ta oli sajandivahetuse aegu pikalt firma tegevjuht ja üks omanik. Viimased aktsiad müüs ta Kaldojale 2006. aastal.