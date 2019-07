Sahinad autoturul: suurärimees Väino Kaldoja müüb oma elutöö

Silberauto on kahtlemata Eesti ettevõtluse üks kroonijuveele, mida Väino Kaldoja on alates 1990. aastast hoolikalt ja järjekindlalt üles ehitanud. Aastatega on neist kasvanud Baltikumi suurim automüüja, kelle portfellis on kõrgema klassi margid nagu Mercedes-Benz, Jeep, Mitsubish ja Chrysler. Kontserni eelmise aasta käive ulatus 387 miljoni euroni ja kasum 6,2 miljoni euroni. Nad on 15 Eesti suurima firma hulgas.

Kosilasi on Silberauto ümber tiirelnud varemgi, kuid turuosaliste sõnul on nüüd asi tõsine. Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) tegevjuht Arno Sillat kinnitas, et autoäri müük on lõpusirgel. «Ärge sõnumitoojat risti lööge, aga nii see on,» muheles ta. Sillatil on olnud Silberautoga väga lähedane suhe: ta oli sajandivahetuse aegu pikalt firma tegevjuht ja üks omanik. Viimased aktsiad müüs ta Kaldojale 2006. aastal.

Sillati sõnul oleks tegu Baltikumi mõistes väga suure tehinguga. «Ma ei usu, et Kaldoja oma elutööst peenraha eest loobuks, seda enam, et tal pole ju otsest vajadust müüa,» arvas ta. Sillat ei soovinud spekuleerida, miks Kaldoja Silberauto müüb, kuid pakkus välja, et ju sai lihtsalt üks etapp ärimehe läbi, seda enam, et ta on firmat üles ehitanud juba pea 30 aastat.

Lisaks on autoturul tervikuna ees ootamas suured muutused nagu elektriautode võidukäik, karmistuvad keskkonnanõuded ja uued kasutamisharjumused, näiteks auto ostmise asemel selle rentimine või jagamine, mis panevad traditsioonilised diilerid surve alla.

Kui analüüsida ja kõrvutada Silberauto majandusnäitajaid, võib Postimehe hinnangul firma müügihind olla 120-150 miljonit eurot.

Ostjast rääkides kruvis Sillat põnevust. «Nad (võimalikud ostjad-toim) on hästi kannatlikud olnud ja tundnud huvi juba alates 1992. aastast,» jutustas ta. «Toona, 90ndatel, olid nad jõulised, tahtsid kiiresti osta. Kuid Silberauto näitas end heast küljest ja tõusis suurimaks automüüjaks. Siis tõmbasid nad tagasi. Aga nagu näha, siis järjekindlus viib lõpuks ikkagi sihini.»

Kes on see ostja? Mitmed Postimehega rääkinud automüüjad ütlesid, et Silberauto võtab üle 80-aastase ajalooga Soome ettevõte Veho AB OY, mis pole ka eestlastele sugugi võõras. Neile kuulub Veho Eesti, mis müüb siin Citroeni ja Honda mudeleid. Kuigi Sillat Veho huvi otseselt ei kinnitanud, ei lükanud ta seda ka ümber.

Ta arutles, et Silberauto sobiks soomlaste portfelli väga hästi – Veho on pikka aega olnud Mercedeste edasimüüja Soomes. «See on olnud nende kõige stabiilsem ja kasumlikum projekt,» rääkis autoekspert. Veho hakkas 2018. aasta sügisest pakkuma Laagris Mercedes-Benz sõiduautode ja kaubikute teenindamist, mis võis olla loogiliseks eelsoojenduseks kõne all olevale tehingule.

Vaikimine kuld