Eesti mobiilipank alustas koostööd PayPaliga

Monese andis teada, et rsimese sammuna laiapõhjalises koostöös saavad kliendid oma Monese ja PayPali kontosid hõlpsasti koos hallata ja kasutada.

Monese juht Norris Koppel ütles, et nad teenindavad kiiresti kasvavat ja uskumatult rahvusvahelist seltskonda, kes on innukad PayPali kasutajad. «Tänu partnerlusele PayPaliga on meie klientidel suurem valik ja parem juurdepääs äritegevusele kogu maailmas,» sõnas Koppel.