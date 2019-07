EKRE minister: peame kaaluma tuumaenergia kasutuselevõttu

Kokk ütles valitsuse pressikonverentsil, et tuumaenergia ei tohiks olla tabuteema. Ministri hinnangul on teema üle arutamine vajalik, kuid see, kas Eesti ühiskond selleks ka valmis on või mitte, on tema sõnul omaette küsimus.

«See on see koht, kus peab järjest jõulisemalt ja kiiremini mõtlema, mis on need alternatiivid, kuidas kompenseerida seda, et tulenevalt süsinikdioksiidi hinnast ei ole me enam konkurentsivõimelised elektrit tootma,» kommeteeris Kokk katkestust.