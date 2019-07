Postipakiga hiigelkoguse LSDd tellinud noormees vahistati

Maksuamet kirjeldab juhtunut oma sotsiaalmeedia lehel: «Veel sel kevadel pidasime postipakiga narko tellimises kahtlustatavatena kinni neli noormeest, kes moodustasid omakeskis huvitava ahela. Nimelt oli Markus* tellinud suvalise naisterahva nimele 325 LSD marki. Martin* pöördus markide kättesaamiseks Kaarli* poole, kes omakorda pöördus Mihkli* poole, kes suutis veenda hoopis Tanelit*, et see tooks postisaadetise postkontorist ära.

Tanel* jäi aga postisaadetise vastu võtmisel vahele ning seejärel varises ka kogu ülejäänud ahel kokku. Ahela algataja Markus*, keda on ka varasemalt karistatud narkootilise aine müümises ning selle edasiandmises alaealisele, otsustati vahistada.»

Maksu- ja tolliamet andis aasta alguses teada, et nad avastasid mullu postisaadetiste seast 742 narkootilise aine kahtlustusega pakki, mis taasiseisvunud Eesti aja rekord. Rekordiline arv näitab internetist narkootiliste ainete tellimise aina kasvavat trendi.

Aineid tellitakse peamiselt pimedast veebist ehk inimestele varjatud internetist, kus kauplemine käib krüptorahaga ning isikuandmeid ei küsita. Kõige populaarsemad kaubad on kanep, amfetamiin, ectasy ja LSD.

Maksuameti kodulehel on kirjas, et posti- ja kullersaadetistes ei tohi muuhulgas saata narkootilisi ja psühhotroopseid aineid, uudseid ravimeid, relvi ja laskemoona. Maksuamet pani ka südamele, et kasvõi välismaalt kauba tellimisel või puhkusereisilt kodumaale naasmisel võib tellijal tolliga tegemist tulla.