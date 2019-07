Kingo: postitöötajate palku tuleb tõsta

«Kindlasti tuleb postitöötajate palku tõsta, aga mõtlema peab ka sellele, kuidas ettevõtet parimal viisil juhtida. Oleme väike riik ja me peame jõudma kojukande teenusega iga inimeseni, sõltumata tema elukohast,» ütles Kingo.

Tema sõnul on kirjakandja kogukonnas oluline inimene, keda tuntakse ja usaldatakse ning kes jõuab inimesteni peaaegu iga päev. «Selline võrgustik annab suured võimalused. Tuleks kaaluda uusi ideid, kuidas saada kirjakandja rolli veel suuremaks ning olemasoleva võrgustiku võimalusi paremini kasutada. Siin on oluline koostöö teiste riigiasutuste ja ministeeriumitega, et leida koos osutatavaid riigile olulisi teenuseid ja läbi selle tagada ka postivõrgu jätkusuutlik finantseerimine,» sõnas Kingo.