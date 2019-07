USA börsid sünnitasid uusi rekordeid

Maailma tuntuima aktsiaindeks Dow Jonesi tööstuskeskmine tegi uue rekordi pärast üheksa kuud kestnud vaheaega. Laiemat turgu peegeldav S&P 500 indeksil ja peamiselt tehnoloogiasektori aktsiate hinnaliikumisi peegeldav Nasdaqi koondindeks kerkis sel aastal esimest korda rekordtasemele juba aprillis, ning on teinud uusi rekordeid vahepeal veelgi, kaasa arvatud eile.

Aktsiaturgude tõusu põhjuseks on ootused, et USA keskpank (Föderaalreserv ehk Fed) alandab sel aastal baasintressi. USA kümneaastaste võlakirjade tulusus (intressimäär) langes eile mitme aasta madalaimale tasemele 1,98 protsendile ning langenud S&P 500 indeksi keskmise dividenditootluse tasemele, mis on 1,93 protsenti. Tingimustes kus võlakirjade tootlus on sama suur kui dividenditootlus, eelistavad investorid aktsiaid.

«Võlakirjaturul jätkavad tootlused kindlasti langemist uutele rekordmadalatele tasemetele, mis tähendab signaali, et majandus aeglustub ja keskpangad peavad (baasintresse – T.O.) langetama. Ma arvan, et aktsiaturud ütlevad, et see on OK,» ütles Reutersile investeerimisfirma Globalt Investments vanemportfellihaldur Thomas Martin.

Lisaks mõjutas aktsiaturge andmed USA väliskaubandusbilansi kohta, mille kohaselt sealne väliskaubandusdefitsiit hüppas viie kuu kõrgeimale tasemele. Lisaks viitasid ettevõtete laoseisud ja tarbijate kulutused majanduskasvu aeglustumisele.

«(Makromajandus-) Andmed on erinevad, need polnud nii kohutavad, näitasid vaid üldist langust,» selgitas Martin.

Ehkki turud on üsna veendunud, et Fed baasintresse langetab, päris kindel see siiski ei ole. Palju sõltub tööhõiveraportist, mis avaldatakse homme. Täna on USA turud iseseisvuspäeva tõttu suletud ja eilegi oli kauplemine tavapärasest enam kui kolmandiku võrra hõredam.