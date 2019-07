Eesti idu sai Spotify investoritelt 1,7 miljonit

Klaus on klienditoele loodud vestlusanalüüsi ja kvaliteedikontrolli platvorm. See teeb ettevõttesisese tagasiside andmise lihtsaks ja süstemaatiliseks ning tõstab sellega klienditoe kvaliteeti.

Klausi kaasasutajad Martin Kõiva, Kair Käsper ja Egon Sale ehitasid Klausi lahenduseks probleemile, millega puututi kokku töötades müügihaldustarkvara arendavas ettevõttes Pipedrive.

«Pärast 4 aastat klienditoe ehitamist ja enam kui 100 klientidega suhtleva spetsialisti palkamist sai selgeks, et kõige paremini aitab ühtlast kvaliteeti saavutada pidev ja põhjalik tagasiside,» ütles Martin Kõiva. «Tarkvaraarendajatel on süsteem koodi läbivaatamiseks, kirjanikel on oma protseduurid tekstide toimetamiseks ning nüüd on klienditoe meeskondadel vestlusanalüüsid.»

Kaasatud investeeringuga plaanib Klaus suurendada nähtavust, arendada välja uut funktsionaalsust ning laiendada tiimi nii Eestis kui välismaal. «Eestis on fookus just tehniliste inimeste palkamisel. Otsime tehnoloogiajuhti ning arendajaid, ka masinõppe spetsialisti,» sõnas Martin Kõiva.

Creandumi 1,7 miljoni euro suurune investeering pärineb värskelt välja kuulutatud 300 miljoni suurusest Creandum V investeerimisfondist ning see on firma esimene investeering Baltikumis. Varem on Creandum rahastanud ettevõtteid nagu Spotify, iZettle ja Neo Technologies.