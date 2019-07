Riigimajade sisekliima parandamiseks kulub 20 miljonit eurot

Juuli algul allkirjastati keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamise meetme otsus projektide rahastamiseks. Kõigis 12 projektis on toetuse saajaks RKAS, teatas Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK).

«Kahe projekti raames rajatakse uued liginullenergiahooned: üks Sillamäele ning üks Pärnusse, kummagi toetussumma on ligikaudu 9,15 miljonit eurot,» lisas Merila.

Enamiku objektidest on RKAS planeerinud valmis saada 2020. aasta lõpuks.

Meedet rahastatakse riigieelarvesse laekuvatest kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute müügituludest, mille kogumaht on ligikaudu 20,3 miljonit eurot.

Toetust sai 24. maini taotleda nii olemasoleva keskvalitsuse hoone energiatõhususe tõstmiseks, et see vastaks energiatõhususe miinimumnõuetele kui ka liginullenergiahoone ehitamiseks. Toetuse maksimaalne suurus ühe keskvalitsuse kasutuses oleva rekonstrueeritava/ehitatava ruutmeetri kohta on 700 eurot.