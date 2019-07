Tallinna külje alla kerkib Baltikumi suurim andmekeskus

Eestis on tõsine puudus andmekeskuse taristust, põhjendab autor, MCF Group Eesti tegevjuht Kert Evert oma ideed. «Täna ei ole ühtegi ettevõtet Eestis, kes on sarnase detailplaneeringu läbi viinud. Tänaseks on meil detailplaneering läbi, on vastu võetud ja oleme ehitusloa taotlemise protsessis,» selgitas Evert.