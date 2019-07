Christine Lagarde käivitab ilmselt taas rahatrükipressi

Nii Hansson kui ka Lagerde olid Mario Draghi järglase kandidaatide nimekirjas ja olid varem kinnitanud, et pole sellest ametikohast huvitatud. Hanssonil ei tekkinudki võimalust oma kindlameelsust proovile panna, sest Euroopa Liidu riigipead otsustasid teisipäeva õhtul, et EKP juhi kandidaadiks saab Lagarde.

«Ta valiti sellepärast, et ta võttis IMFis vaieldamatu liidripositsiooni, ja ma arvan, et kes seda suudab, suudab seda teha ka EKPs,» kommenteeris riigipeade valikut Saksamaa kantsler Angela Merkel. Prantsusmaa president Emmanuel Macron lisas, et Lagerde’il on EKP juhi ametiks nii teadmisi kui ka oskusi.