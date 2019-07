Svet: keskturule kerkivad kuni seitsmekorruselised äri- ja eluhooned

«Turu uuel omanikul Astri Grupil tuleb viia läbi uue turuala ehitusprojekti koostamiseks arhitektuurivõistlus parima lahenduse saavutamiseks. Tulevale ehitusprojektile on esitatud terve rida nõudmisi selleks, et luua keskturu piirkonnas täisväärtuslik elukeskkond,» ütles Svet.

Keskturu territooriumile peaks rajatama ka avalikult kasutatav linnaväljak ning ala hakkavad läbima kergliiklusteed, mis on planeeritud ümbruse tänavavõrku, jalakäijate ja kergliiklejate peamisi liikumissuundi arvestades. Parkimine peab toimuma täielikult maa-alusel korrusel.

Samuti on alale kavandatud olemasolevaga võrreldes rohkem haljastust.

Kesklinna vanema sõnul on praegused tingimused väga üldised, kuid esimene pilt keskturu tulevikust ilmub siis, kui on läbi viidud arhitektuurikonkurss, mis leiab loodetavasti aset lähikuudel.

Polištšuk müüs keskturu Balti jaama turu omanikule

Astri Grupi juht Anne Aland ütles eelmise nädala teisipäeval BNS-ile, et tehingu maksumus on poolte kokkuleppel konfidentsiaalne. Samas praegu on veel liiga vara rääkida, mis tulevikus Keskturu kinnistul olema hakkab.