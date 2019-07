Galerii: Jordaanias kaevandati esimesed miljon tonni põlevkivi

«Oleme graafikust ees ja esimesed miljon tonni põlevkivi on vahelaos. Oleme kaevandanud 27 kuud ja jõudnud karjääris 50 meetri sügavusele. Kümme meetrit on veel minna, siis jõuame karjääri põhja,» kirjeldas Anepaio karjääri avamisega seonduvaid töid.

«Tehnika on siin oluliselt võimsam kui Eestis. Kui Eesti karjäärides on kallurite kandevõime 55 tonni, siis Jordaanias on kallurid kaks korda võimsamad ehk 100-tonnise kandevõimega,» nentis Anepaio.

Erinev on Anepaio sõnul ka see, et Jordaania põlevkivi pole erinevalt Eesti kivist vaja rikastada ja põlevkivi kiht on oluliselt paksem, Eestis on põlevkivi kiht kolm meetrit, Jordaanias 20 meetrit.