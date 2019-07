Elektri börsihind kõikus juunis 50 sendist 200 euroni

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul näitab kevad-suvine regionaalne elektrihind ja selle dünaamika, et elektriturg hakkab võtma sellist kuju, nagu oli juba mitu aastat tagasi arvata.

«On sisuliselt väga palju väga madala hinnaga tunde ja samas palju tunde, kus hind on kõrge. Nii see saabki tulevikus olema. Elektriturg hakkab enam premeerima tootmise-tarbimise paindlikkust, mis annab võimaluse nii tarbimise juhtimisele, salvestustehnoloogiatele kui kiiresti käivitatavatele nö tipujaamadele taastuvenergia lahenduste kõrval. Eestil on ühendusi teiste riikidega piisavalt, loodetavasti oskavad Eesti ettevõtjad lõigata kasu nii tehnoloogilise kui ärimudelite innovatsiooni läbi muutuvast regionaalsest energiaturust. Elering omalt poolt soovib toetada sellist innovatsiooni,» märkis Veskimägi.