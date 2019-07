Tesla püstitas müügirekordi

Ettevõtte sõnul saavutasid nad korraliku edumaaga oma kvartali müügisihtmärgi. Esimeses kvartalis müüs Tesla vaid 63 000 autot ja möödunud aasta teises kvartalis 40 740 autot. Massitarbeks mõeldud Model 3, millest sõltub ettevõtte majanduslik tulevik, müüdi käesoleva kvartali jooksul 77 550 tükki. Tesla loeb sõiduki müüduks siis, kui see on kliendini toimetatud, seega on tegu tarnenumbritega.

Elektriautode tootja aktsia tõusis kauplemisjärgsetel tundidel seitse protsenti.

Tesla jaoks on tegu tõeliselt rõõmsa uudisega, sest selle aasta esimeses kvartalis tegi ettevõtte automüük aegade suurima kukkumise. 2018. aasta viimases kvartalis müüs Tesla 90 700 autot. Esimese kvartali kahjumiks kujunes 702 miljonit dollarit ja tegevjuht Elon Musk hoiatas, et tettevõttel jätkub raha veel ainult 10 kuuks.

Firma sõnul põhjustas niivõrd suure kukkumise müügis tarneprobleemid Euroopasse ja Hiinasse, sest autosid tuli vedada üle kogu maailma ainult ühest tehasest. Teisipäeval avaldatud raportis seisab aga, et ettvõte on suutnud oma tarneahelaid korralikult optimeerida.

Tesla sai ühtlasi teise kvartali jooksul rohkem uusi tellimusi, kui nad tarnisid. Tegu on märgiga sellest, et nõudlus on endiselt suur. Mitmed turuanalüütikud on sellel aastal prognoosinud, et nõudlus Teslade järgi on kokku kuivamas.