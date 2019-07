Populismi juured peituvad majanduses

Brexiti hääletus kolm aastat tagasi, mis praeguseks on jõudnud tupikusse, Donald Trumpi valimine USA presidendiks, EKRE jõuline tulek valitsusse on meie jaoks ilmselt kõige selgemad populismi pealetungi ilmingud. Populismi tõusu tagajärjeks on vastuolu Euroopa Komisjoni ja Itaalia vahel eelarvetasakaalu küsimustes.