Leedu miinimumpalk tõuseb 607 euroni

Hinnanguliselt läheb see riigieelarvele järgmisel aastal maksma 17 miljonit eurot. Valitsus peaks otsuse vastu võtma kolmapäeval.

Mai lõpus ei jõudnud Leedu kolmepoolne nõukogu, mis ühendab valitsust, tööandjaid ja ametiühinguid, üksmeelele, kui palju miinimumpalka tõsta, mis tähendab, et otsuseni jõudis sarnaselt mullusele valitsus üksi.

Kolmepoolne nõukogu on otsustanud, et miinimumpalk peaks moodustama umbes 45-50 protsenti keskmisest palgast. Tõstmise järel moodustaks see 47,5 protsenti.