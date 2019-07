Eesti puitmajakuningas kaotas tüki kasumit

Eesti puitmajatootjad on Euroopas ilma teinud juba pikemat aega. Kui teised ekspordivaldkonnad kidusid, olid nemad ühed vähesed, kes taset suutsid hoida. Mahte arvestades on Eesti aastaid olnud suurim puitmajade eksportöör Euroopas.

Viimaste aastate üks silmapaistvaim tegija on olnud Harmet, kellest on paari aastaga kasvanud Eesti suurim puitmajatootja. Ettevõte on aasta-aastalt 20 miljoni euro kaupa käivet suurendanud. 100 miljoni piir pole enam kaugel – eelmisel aastal küündis müügitulu juba üle 91 miljoni euro.

FOTO: Harmet

Harmeti juhatus kirjutas majandusaasta aruandes, et parem müük sündis tänu pikaajalistele koostöölepingutele tellijatega. See on võimaldanud tootmist paremini planeerida ja efektiivsust kasvatada. Harmet müüb kolmveerand toodangust Rootsi, 20 protsenti läheb Soome ja väiksem osa Norra.

Samas kaotas Kumnas, Tutermaal ja Pärnus tootmist omav puitmajakuningas viiendiku kasumist. Juhatus põhjendab seda majandusaasta aruandes sellega, et nende põhilistel sihtturgudel Skandinaavias on ehitus- ja kinnisvaraturg jahenenud. «Samuti on ettevõtte tegevusele avaldanud mõju Kumna tehase oodatust pikem käivitamine ning tööjõukulude tõus,» märkis juhatus, kuhu kuuluvad Alo Tamm, Ivar Valdmaa, Toomas Kalev ja Toomas Linamäe.

Kui seni on ettevõte keskendunud peaasjalikult Skandinaaviamaade turgudele ja vähestele võtmeklientidele, siis 2018. aastal sõlmiti esimene leping Hollandi turule.

Harmeti peamine tegevusala on ruumelementidest hoonete projekteerimine, tootmine ja püstitamine ning ehitussoojakute tootmine.

Harmeti grupis töötas läinud aastal keskeltläbi 669 inimest, kelle tööjõukulu võrdus korraliku ettevõtte aastakäibega – 16,4 miljonit eurot. Kui töötajate keskmine arv kasvas aastaga 18 protsenti, siis palk 19 protsenti.