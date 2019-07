Riik läheb Aidu tuulepargi vaidlusega Sõnajalgade vastu riigikohtusse

Justiitsministeeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik kinnitas teisipäeval BNS-ile, et ministeerium otsustas esitada riigikohtule määruskaebuse.

Kaitseministeerium teatas reedel, et see kohtumäärus ei mõjuta sisuliselt ühtegi praegu käimas olevat haldusmenetlust ning ehitus- ja viibimiskeelud kehtivad endiselt.

«Aidu tuulepargi rajatised on siiski vastuolus teemaplaneeringuga, kaitseministeeriumi kooskõlastatud eelprojektiga, ei vasta kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud ehituslubadele ning püstitatud ehitised on kooskõlastatust märksa kõrgemad,» lausus kaitseministeeriumi pressiesindaja.

«Tänane asjade seis on siiski faktiliselt selline, et tuulepargi arendust pidurdavatel ametnikel on mõttekas kaks sammu tagasi astuda, sest riik peab oma taktikat muutma. Energiapööret toetava tööstuse kurnamise ja lõputu vaidlemise asemel tuleb asuda koostööle ja leida ühiselt lahendusi,» kommenteeris kohtumäärust Oleg Sõnajalg.