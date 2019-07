Enefit Energiatootmise juht: põlevkivielektri tootmise peatamine saabki olema meie tulevik

Väikesed tootmiskogused on seotud kõrge süsihappegaasi kvoodihinna, mis ulatub kuni 27 euroni tonni eest, ning madala elektri turuhinna koosmõjust.

Jaamade efektiivsuse saavutamiseks ja kulude optimeerimiseks töötasid Enefit Energiatootmise insenerid välja lahendusi saavutamaks vajalikku paindlikkust – jaamad on võimelised töötama maksimaalse koormusega kõrgema hinnaga tundidel ja väiksema koormusega madalama hinnaga tundidel.

«See saabki olema meie tulevik. Neil hetkil, kui elektrit on vaja, suudame seda maksimaalselt toota. Teisalt, kui me hinna tõttu turule ei pääse, suudame jaamu kuni nullini alla koormata,» ütles Enefit Energiatootmise juht Mart Proos.

Eesti Energia teatas juuni alguses, et võib lisaks varasemalt teatatud 400 inimese koondamisele tänavu suvel saata sundpuhkusele kokku kuni 1300 töötajat.

«Neid inimesi, kes teevad seda ülivajalikku tööd, väga spetsiifilist tööd, tuleb hoida ja me peame kõik tegema selleks kui täna näeme, et nii või teisiti põlevkivi kasutus langeb elektrienergia tootmisel,» rääkis peaminister Jüri Ratas 6. juunil valitsuse pressikonverentsil.

Peaministri kinnitusel on praegu juba uued lahendused laual – näiteks põlevkivi poolrafineerimistehase rajamine ja ka Eesti Energia kavandab uut õlitootmise tehast. «Loomulikult valitsus kindlasti kaalub ka neid võimalusi, et elektrienergia julgeoleku strateegilisest varust kaalutledes, et ühel hetkel tuleb inimesi hoida palgal ja nad reaalselt iga päev tööd ei tee,» ütles Ratas.